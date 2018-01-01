Конгресс США утвердил резолюцию о выводе российских оккупационных войск из Приднестровья
|13:15 13.07.2018
|0 комментариев
|Молдова
Конгресс США принял резолюцию о поддержке стран Восточной Европы и НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы, передает DESCHIDE.MD.
В сообщении говорится, что США поддерживают территориальную целостность и политический суверенитет Молдовы, Украины и Грузии, а также подтверждают поддержку избранным демократическим путем властям и гражданам трех стран, поощряя их демократические устремления.
В документе говорится о готовности США поддержать три государства в процессе их европейской интеграции, обеспечения энергетической безопасности и активизации торгового сотрудничества.
Кроме того, резолюция осуждает агрессивные действия России в регионе и требует вывода незаконно находящихся на территории трех стран российских войск и вооружений. Документ призывает страны Европы и ООН продолжать оказывать давление на правительство Российской Федерации в виду соблюдения международных обязательств.
Зарегистрированная в Конгрессе США резолюция призывает Государственный департамент США к активному диалогу, направленному против вмешательства Российской Федерации в демократические процессы трех суверенных государств.
На днях, и Парламентская ассамблея ОБСЕ подтвердила в ходе своей ежегодной сессии в Берлине необходимость полного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Были приняты три поправки, касающиеся Республики Молдова, а именно о мирном урегулировании приднестровского конфликта, о выводе российских войск с территории суверенного государства и о трансформации миротворческой миссии в гражданскую, с международным мандатом.
В то же время, в среду, страны-члены НАТО, участвующие в саммите в Брюсселе, потребовали от Российской Федерации вывода своих вооруженных сил, которые были дислоцированы на территории Республики Молдова, Грузии и Украины без их согласия, в соответствии с международными обязательствами. В уточнении, впервые включенном в итоговую декларацию саммита НАТО, подтверждена поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках границ, признанных на международном уровне.
Резолюции Конгресса США, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и саммита НАТО приняты в контексте утверждения Генеральной ассамблеей ООН в июне резолюции о выводе российских войск из приднестровского региона.
Ещё на эту тему:
Председатели парламентов Молдовы, Грузии и Украины совершают совместный визит в Вашингтон
Демпартия Молдовы предлагает нового посла в США
Молдова и США установят сотрудничество в области авиаперевозок
США готовы к укреплению отношений с Молдовой
На полигоне Бульбоака стартовали молдо-американские учения саперов
В Конгрессе США возобновила работу группа дружбы с Молдовой
Новым послом Молдовы в США станет Аурелиу Чокой
Партия социалистов Молдовы выразила сожаление в связи с инцидентом, произошедшим у посольства США
СМИ: Мариан Лупу может стать новым послом Молдовы в США
Молдавский политик предложил Трампу «мост между Востоком и Западом»