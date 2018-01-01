Конгресс США принял резолюцию о поддержке стран Восточной Европы и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы, передает DESCHIDE.MD.

В сообщении говорится, что США поддерживают территориальную целостность и политический суверенитет Молдовы, Украины и Грузии, а также подтверждают поддержку избранным демократическим путем властям и гражданам трех стран, поощряя их демократические устремления.

В документе говорится о готовности США поддержать три государства в процессе их европейской интеграции, обеспечения энергетической безопасности и активизации торгового сотрудничества.

Кроме того, резолюция осуждает агрессивные действия России в регионе и требует вывода незаконно находящихся на территории трех стран российских войск и вооружений. Документ призывает страны Европы и ООН продолжать оказывать давление на правительство Российской Федерации в виду соблюдения международных обязательств.

Зарегистрированная в Конгрессе США резолюция призывает Государственный департамент США к активному диалогу, направленному против вмешательства Российской Федерации в демократические процессы трех суверенных государств.

На днях, и Парламентская ассамблея ОБСЕ подтвердила в ходе своей ежегодной сессии в Берлине необходимость полного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Были приняты три поправки, касающиеся Республики Молдова, а именно о мирном урегулировании приднестровского конфликта, о выводе российских войск с территории суверенного государства и о трансформации миротворческой миссии в гражданскую, с международным мандатом.

В то же время, в среду, страны-члены НАТО, участвующие в саммите в Брюсселе, потребовали от Российской Федерации вывода своих вооруженных сил, которые были дислоцированы на территории Республики Молдова, Грузии и Украины без их согласия, в соответствии с международными обязательствами. В уточнении, впервые включенном в итоговую декларацию саммита НАТО, подтверждена поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках границ, признанных на международном уровне.

Резолюции Конгресса США, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и саммита НАТО приняты в контексте утверждения Генеральной ассамблеей ООН в июне резолюции о выводе российских войск из приднестровского региона.