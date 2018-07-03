Украинский политзаключенный в аннексированном Крыму отказался идти на сделку с российскими оккупантами.

Так называемый Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов", политзаключенного Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает Крым.Реалии, передает LIGA.net.

В апреле 2018 года подконтрольный Кремлю "суд" перешел к рассмотрению по существу "дела украинского диверсанта" Панова.

​5 июня Панов отказался идти на сделку с оккупантами.

11 августа 2016 года Панов, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" на территории Крыма, был похищен в Запорожской области и вывезен на полуостров.

Оккупанты опубликовали заявление о том, что в Крыму якобы предотвращен "ряд терактов украинских диверсантов".

По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ.

Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.