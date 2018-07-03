В Крыму оккупанты приговорили Панова к восьми годам колонии
|12:09 13.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Украинский политзаключенный в аннексированном Крыму отказался идти на сделку с российскими оккупантами.
Так называемый Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов", политзаключенного Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает Крым.Реалии, передает LIGA.net.
В апреле 2018 года подконтрольный Кремлю "суд" перешел к рассмотрению по существу "дела украинского диверсанта" Панова.
5 июня Панов отказался идти на сделку с оккупантами.
11 августа 2016 года Панов, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" на территории Крыма, был похищен в Запорожской области и вывезен на полуостров.
Оккупанты опубликовали заявление о том, что в Крыму якобы предотвращен "ряд терактов украинских диверсантов".
По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ.
Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.
Ещё на эту тему:
В Кремле заявили что обращение матери Сенцова с просьбой о помиловании ее сына будет рассмотрено. Правда не знают когда
Голодающего Балуха держат в общей камере, что ухудшает его состояние
Адвокат сообщил о состоянии здоровья и условиях содержания политзаключённого из оккупированного Крыма Эмир-Усеина Куку
У Росії заявляють, що зниклого з російського СІЗО політв’язня Куку возили на медогляд
Правительство Франции обвинило РФ в нарушении базовых прав Сенцова: Путина мало что трогает
Оккупанты в Крыму хотят засудить «украинского диверсанта» Панова до 10,5 лет тюрьмы
20 европейских киноакадемий требуют немедленно освободить Сенцова