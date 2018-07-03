Разменяет ли Дональд Трамп Крым на Сирию во время встречи с Владимиром Путиным?

Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times, передает ВВС.

Президент США начал саммит НАТО с критики в адрес союзников из-за недостаточно высокого, на его взгляд, уровень расходов на оборону, и его настоящей целью может быть достижение "большой сделки" по Сирии, пишет издание.

Трамп никогда не скрывал свое "равнодушие" к Североатлантическому альянсу и "раздражение" из-за поведения других стран-членов. Европейцы имеют все основания беспокоиться из-за встречи с Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июня, добавляет газета.

"Но разговоры о том, что российский лидер хитростями заставит господина Трампа свернуть совместные американские учения со своими союзниками, позволить альянсу обанкротиться, резко сократив бюджетную поддержку США, или любым другим образом ослабить НАТО, - преувеличены", - пишет The Times.

Более вероятно, что американский президент пойдет на "крупную сделку", в рамках которой США снимет с России санкции, введенные из-за аннексии Крыма, в обмен на то, что Москва прекратит поддерживать силы Ирана в Сирии, предполагает издание.

"Вопрос только в том, действительно ли Россия способна заставить Иран покинуть Сирию, и даст ли она (Россия. - Ред.) гарантии того, что заберет своих головорезов с востока Украины и встанет на путь настоящего урегулирования ситуации с Киевом", - заключает газета