Крым в обмен на Сирию? Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times
|11:17 13.07.2018
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|Крым
Разменяет ли Дональд Трамп Крым на Сирию во время встречи с Владимиром Путиным?
Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times, передает ВВС.
Президент США начал саммит НАТО с критики в адрес союзников из-за недостаточно высокого, на его взгляд, уровень расходов на оборону, и его настоящей целью может быть достижение "большой сделки" по Сирии, пишет издание.
Трамп никогда не скрывал свое "равнодушие" к Североатлантическому альянсу и "раздражение" из-за поведения других стран-членов. Европейцы имеют все основания беспокоиться из-за встречи с Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июня, добавляет газета.
"Но разговоры о том, что российский лидер хитростями заставит господина Трампа свернуть совместные американские учения со своими союзниками, позволить альянсу обанкротиться, резко сократив бюджетную поддержку США, или любым другим образом ослабить НАТО, - преувеличены", - пишет The Times.
Более вероятно, что американский президент пойдет на "крупную сделку", в рамках которой США снимет с России санкции, введенные из-за аннексии Крыма, в обмен на то, что Москва прекратит поддерживать силы Ирана в Сирии, предполагает издание.
"Вопрос только в том, действительно ли Россия способна заставить Иран покинуть Сирию, и даст ли она (Россия. - Ред.) гарантии того, что заберет своих головорезов с востока Украины и встанет на путь настоящего урегулирования ситуации с Киевом", - заключает газета
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