Крым в обмен на Сирию? Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times

11:17 13.07.2018 0 комментариев Крым

Разменяет ли Дональд Трамп Крым на Сирию во время встречи с Владимиром Путиным?

Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times, передает ВВС.

Президент США начал саммит НАТО с критики в адрес союзников из-за недостаточно высокого, на его взгляд, уровень расходов на оборону, и его настоящей целью может быть достижение "большой сделки" по Сирии, пишет издание.

Трамп никогда не скрывал свое "равнодушие" к Североатлантическому альянсу и "раздражение" из-за поведения других стран-членов. Европейцы имеют все основания беспокоиться из-за встречи с Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июня, добавляет газета.

"Но разговоры о том, что российский лидер хитростями заставит господина Трампа свернуть совместные американские учения со своими союзниками, позволить альянсу обанкротиться, резко сократив бюджетную поддержку США, или любым другим образом ослабить НАТО, - преувеличены", - пишет The Times.

Более вероятно, что американский президент пойдет на "крупную сделку", в рамках которой США снимет с России санкции, введенные из-за аннексии Крыма, в обмен на то, что Москва прекратит поддерживать силы Ирана в Сирии, предполагает издание.

"Вопрос только в том, действительно ли Россия способна заставить Иран покинуть Сирию, и даст ли она (Россия. - Ред.) гарантии того, что заберет своих головорезов с востока Украины и встанет на путь настоящего урегулирования ситуации с Киевом", - заключает газета



Ещё на эту тему:

08:01 13.07.2018
Украина не возмещает затраты на адвокатов крымским узникам Кремля - правозащитники
18:24 12.07.2018
Трамп о вероятности признания аннексии: не знаю, что будет с Крымом, но виноват Обама
15:15 12.07.2018
Режим Путина готовит определенные провокации в аннексированном Крыму
08:03 12.07.2018
Столтенберг: Аннексию Крыма не признает ни одна из стран НАТО
21:42 11.07.2018
США должны расценивать аннексию Крыма, так же, как и оккупацию стран Балтии СССР – проект резолюции
19:01 11.07.2018
ПА ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию, частью которой стала украинская резолюция о нарушении прав человека в Крыму
16:57 11.07.2018
Спецпредставитель Госдепа ответил на вопрос, "волнующий всех европейцев": обмен Крыма на Донбасс
09:21 11.07.2018
В Сенат США внесен новый проект резолюции по Крыму
08:28 11.07.2018
Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд
15:40 10.07.2018
Прокуратура Москвы не нашла экстремизма в словах Собчак про «украинский» Крым
12:03 10.07.2018
Секретарь Совбеза России обвинил в дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму украинские власти и Меджлис
08:54 10.07.2018
В ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
Все новости страны
Армения Армения
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
Все новости страны
Греция Греция
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
18:34 11.07.2018
Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
Все новости страны
Молдова Молдова
13:42 13.07.2018
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
13:15 13.07.2018
Конгресс США утвердил резолюцию о выводе российских оккупационных войск из Приднестровья
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
09:24 12.07.2018
Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
Все новости страны
Россия Россия
11:42 13.07.2018
МИД России: " У России в Германии бизнес, а у США военные базы"
08:56 13.07.2018
Маккейн предупредил Трампа перед Хельсинки: Путин - враг США
16:09 12.07.2018
США повторно предупреждают о санкциях против компаний, инвестирующих в Северный поток-2
08:30 12.07.2018
Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
14:25 13.07.2018
Украинское радиовещание создает «пояс информационной безопасности» в районах граничащих с оккупированным Крымом / Карта
13:55 13.07.2018
В Кремле заявили что обращение матери Сенцова с просьбой о помиловании ее сына будет рассмотрено. Правда не знают когда
12:48 13.07.2018
В Мариуполе в угнанном авто обнаружили гранатомет и автоматы из воинских частей оккупированного Крыма / Фото
12:21 13.07.2018
В “государствах флага” исключают грузовые суда из реестра за перевозки зерна из оккупированного Крыма в Сирию
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс