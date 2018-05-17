Кількість затримань безпосередньо в Азовському морі з 17.05.2018 досягла 65 / Карта / Фото
|08:18 13.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - 2 нічних затримання суден кораблями ФСБ РФ поблизу Бердянської коси. Кількість затримань безпосередньо в Азовському морі з 17.05.18 досягла 65.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
1) 13.07.18 орієнтовно о 01:00 мч приблизно в 12,5 милях (23 км) на південний схід від Бердянської коси, 46°26'06" N 36°50'29" E - береговою охороною ФСБ РФ був затриманий грецький балкер MARIKANA (IMO: 9041772). Дедвейт (DWT), повна вантажопідйомність судна = 22201 тон. судно йде до Бердянська.
Тривалість затримання: 01:00 - 03:00 = 2 год. Крім того, 11-12.07.18 судно чекало 27 годин в Керченській протоці дозволу на прохід до Азовського моря.
2) ще навіть не відпустивши MARIKANA, берегова охорона ФСБ на тому ж місці затримала судно, що йшло назустріч - з Маріуполя.
13.07.18 орієнтовно о 02:00 мч приблизно в 12 милях (22 км) на південний схід від Бердянської коси, 46°26'19" N 36°50'37" E - береговою охороною ФСБ РФ був затриманий німецько-турецький суховантаж F.ARSLAN 5 (IMO: 9139115). Дедвейт (DWT), повна вантажопідйомність судна = 5278 тон. судно йде з Маріуполя до Тріполі (Ліван).
Тривалість затримання: 02:00 - 04:00 = 2 год. Крім того, 09-10.07.18 судно чекало 20 годин в Керченській протоці дозволу на прохід до Азовського моря.
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