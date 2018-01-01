Бездоказательно обвиняя Россию в усилении напряженности в Евро-Атлантике, НАТО под этим предлогом наращивает собственную военную активность Балтике и Северной Европе.

Об этом заявила в четверг, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критические заявления в адрес России, прозвучавшие на саммите НАТО в Брюсселе, сообщает Анадолу.

Дипломат отметила, что Россия внимательно проанализирует итоги саммита.

Также Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России.

«Численность американского контингента на базах Германии составляет порядка 35 тысяч человек. Это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию. У России в Германии бизнес, а у Соединенных Штатов в ФРГ военные базы», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.