МИД России: " У России в Германии бизнес, а у США военные базы"
|11:42 13.07.2018
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|Россия
Бездоказательно обвиняя Россию в усилении напряженности в Евро-Атлантике, НАТО под этим предлогом наращивает собственную военную активность Балтике и Северной Европе.
Об этом заявила в четверг, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критические заявления в адрес России, прозвучавшие на саммите НАТО в Брюсселе, сообщает Анадолу.
Дипломат отметила, что Россия внимательно проанализирует итоги саммита.
Также Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о зависимости Германии от России.
«Численность американского контингента на базах Германии составляет порядка 35 тысяч человек. Это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию. У России в Германии бизнес, а у Соединенных Штатов в ФРГ военные базы», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.
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