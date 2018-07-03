Голодающего Балуха держат в общей камере, что ухудшает его состояние
|10:50 13.07.2018
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|Крым
Осужденный в анексованому Россией Крыма украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье.
Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Укринформ.
«Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. Учитывая голодовку, которую он продолжает держать, ему предпочтительнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным», – сказал Чийгоз.
Напомним: 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел.
Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
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