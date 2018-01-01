Румыния планирует увеличить свой воинский контингент в Афганистане до 950 человек (в настоящее время в Афганистане находятся чуть более 700 румынских военнослужащих).

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам своего участия в саммите НАТО в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«В следующем, 2019 году, увеличится количество румынских военнослужащих в Афганистане с 700 с лишним человек до 950. Это существенное для Румынии увеличение воинского контингента», - отметил президент.

Йоханнис аргументировал свое решение тем, что «НАТО означает не только безопасность, но и реальное участие каждого из членов Альянса в обеспечении этой безопасности».

Президент Румынии подчеркнул также, что его страна готова к обсуждению вопроса об увеличении бюджетных расходов на оборону.