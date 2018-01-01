Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
|10:05 13.07.2018
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|Румыния
Румыния планирует увеличить свой воинский контингент в Афганистане до 950 человек (в настоящее время в Афганистане находятся чуть более 700 румынских военнослужащих).
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам своего участия в саммите НАТО в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«В следующем, 2019 году, увеличится количество румынских военнослужащих в Афганистане с 700 с лишним человек до 950. Это существенное для Румынии увеличение воинского контингента», - отметил президент.
Йоханнис аргументировал свое решение тем, что «НАТО означает не только безопасность, но и реальное участие каждого из членов Альянса в обеспечении этой безопасности».
Президент Румынии подчеркнул также, что его страна готова к обсуждению вопроса об увеличении бюджетных расходов на оборону.
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