Военные летчики показали авиационную технику, которая участвует в ежегодных многонациональных учениях «Sea Breeze 2018».

Демонстрация произошла в Николаеве, на военном аэродроме Кульбакино, передает корреспондент «Думской».

Авиационная фаза учений этого года заметно отличается от подобных мероприятий прошлых лет сокращенным объемом и отсутствием авиации американских друзей. Прилет штатовского базового патрульного самолета P-8 Poseidon планировался, но, увы, в планы наших партнеров вмешались непредвиденные обстоятельства.

Демонстрация возможностей украинских соколов открылась очень сложным пилотажем на истребителе Миг-29.

Летчик 204-ой Севастопольской авиационной бригады показал «улетный» пилотаж на малой и сверхмалой высотах. Бочки, петли и опасные перевороты у самой земли говорили о высоком классе и уверенном владении машиной.

Кроме того, в статической экспозиции был выставлен Миг-29УБ из 204 авиабригады и Су-25М1 из 299 бригады штурмовой авиации.

После безбашенного пилотажа севастопольцев свой класс показали морские авиаторы.

Сакская авиационная бригада продемонстрировала парные проходы вертолетов Ми-14, которые спасали людей, терпящих бедствие, пилотаж на малой высоте транспортного Ан-26 и выброску десанта с единственного в украинских Вооруженных силах самолета Ан-2.

Удалось также увидеть на стоянке новенький медицинский вертолет Ка-226, который усилиями волонтеров совсем недавно отремонтировали и передали специалистам Сакской бригады.

По словам авиаторов, машина находится в прекрасном техническом состоянии, но ее испытания в новом для нее качестве медицинского вертолета еще не закончены. На отработку всех формальностей потребуется еще несколько дней.

Надо сказать, что ремонтные работы по восстановлению вертолетов в бригаде не прекращаются ни на день. Сейчас морские летчики располагают максимальным количеством исправных Ми-14ПС/ПЛ, такого не было даже до войны, когда они базировались на крымском аэродроме Новофедоровка.

Рассказывая о своей работе на учениях, летчики отмечали, что полностью подготовлены к их проведению.

«В маневрах будет задействован весь боевой состав авиации – вертолеты Ми-14, Ка-27, а также самолеты Ан-26 и Ан-2. Они будут участвовать в патрулировании, выброске десанта, отработке спасения людей, а также в поиске субмарин, – рассказывает заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Николай Плескач. – Экипажи готовы к учениям и постоянно совершенствуют навыки пилотирования».

Доказательством бережного обращения к технике стал душ из пожарного гидранта, которым окатили техники только что прибывший борт. Дело в том, что при полетах на низкой высоте над морем соленая вода не способствует длительному сроку службы механизмов. Пресный душ не только смывает соль с вертушки, но и поднимает настроение у личного состава.

Учения продлятся до 21 июля.