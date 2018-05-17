Омелян назвал убытки Украины из-за строительства Керченского моста
|09:15 13.07.2018
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|Крым
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году Украина потеряла минимум полмиллиарда гривен из-за строительства Керченского моста из России в оккупированный Крым.
Он отметил, что основной проблемой является то, что мост ограничивает проходимость судов в порты Мариуполя и Бердянска, передает Радио Свобода, сообщает УНИАН.
"По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен", - заявил Омелян.
Напомним, в Керчи 15 мая состоялось открытие Керченского моста. Его длина составляет 19 километров, строительство продолжалось с начала оккупации Крыма Россией.
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