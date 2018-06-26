Маккейн предупредил Трампа перед Хельсинки: Путин - враг США

08:56 13.07.2018 0 комментариев Россия

Глава комитета Сената США по вопросам вооруженных сил сенатор Джон Маккейн напомнил президенту Трампу перед его встречей с президентом РФ, что Путин не просто конкурент, а враг Соединенных Штатов.

Об этом сенатор высказался в официальном заявлении, размещенном на его официальной странице, передает Укринформ.

"Путин вовсе не друг и не просто конкурент. Путин является врагом Америки, и не потому, что мы так хотим, а потому, что он выбрал это", - подчеркнул влиятельный законодатель в ответ на заявление Трампа о том, что он не считает президента РФ врагом.

"Он (Путин - ред.) выбрал вторжение в Украину и аннексию Крыма. Он выбрал помощь режима Асада, который убивает сирийский народ. Он выбрал атаку на выборы в Америке и подрыв демократических институций во всем мире и в самой России", - пояснил Маккейн.

Он подчеркнул, что президент Трамп должен заставить Путина на встрече в Хельсинки отвечать за его деятельность.

Если же этого не сделать, это станет серьезным аргументом против мирового лидерства  нынешнего президента, подчеркнул влиятельный сенатор США.

Как сообщал Укринформ, президент США Дональд Трамп принимал участие в саммите НАТО в Брюсселе, прибыл в Великобританию с первым визитом и планирует встретиться 16 июля с Путиным в Хельсинки.



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