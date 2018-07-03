Учения "Си-Бриз 2018": Морские пехотинцы провели ночное десантирование / Фото
|08:28 13.07.2018
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|Одесса
12 июля, ночью, в ходе проведения международных учений "Си Бриз - 2018" морские пехотинцы Военно-Морских Сил Украины выполнили ночные прыжки с парашютом.
Об этом информирует Цензор.Нет со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Также в десантировании приняли участие курсанты Военной академии (г. Одесса).
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