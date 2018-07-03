12 июля, ночью, в ходе проведения международных учений "Си Бриз - 2018" морские пехотинцы Военно-Морских Сил Украины выполнили ночные прыжки с парашютом.

Об этом информирует Цензор.Нет со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Также в десантировании приняли участие курсанты Военной академии (г. Одесса).