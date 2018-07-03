5 кораблів НАТО увійшли до Чорного моря 12 липня - МЗС агресора в істериці / Фото

00:14 13.07.2018 0 комментариев Одесса

5 кораблів НАТО увійшли до Чорного моря 12 липня - МЗС агресора в істериці.  

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдана іноземних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" і BlackSeaNews повідомляє, що 12 липня 2018 року у Чорне море з протоки Босфор увійшли: 

1) ракетний корвет ВМС Греції HS Ypoploiarchos Daniolos (P68); 

2) турецький фрегат TCG Fatih (F242); 

3) флагман постійної військово-морської групи НАТО ракетний фрегат ВМС Нідерландів HNLMS De Ruyter (F804); 

4) турецький мінний тральщик TCG Anamur (M269); 

5) плавбаза, флагман протимінної групи НАТО (SNMCMG2) А513 FGS Rhein (German Navy). 

Частина кораблів зайде до Одеси 23-25 липня типа не на "Си-Бриз 2018", а просто з дружнім візитом чаю випити, а так їх мета - паралельний "Бриз-18" в Бургасі.

Вони завжди паралельно-послідовно проводяться.



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