5 кораблів НАТО увійшли до Чорного моря 12 липня - МЗС агресора в істериці.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдана іноземних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" і BlackSeaNews повідомляє, що 12 липня 2018 року у Чорне море з протоки Босфор увійшли:

1) ракетний корвет ВМС Греції HS Ypoploiarchos Daniolos (P68);

2) турецький фрегат TCG Fatih (F242);

3) флагман постійної військово-морської групи НАТО ракетний фрегат ВМС Нідерландів HNLMS De Ruyter (F804);

4) турецький мінний тральщик TCG Anamur (M269);

5) плавбаза, флагман протимінної групи НАТО (SNMCMG2) А513 FGS Rhein (German Navy).

Частина кораблів зайде до Одеси 23-25 липня типа не на "Си-Бриз 2018", а просто з дружнім візитом чаю випити, а так їх мета - паралельний "Бриз-18" в Бургасі.

Вони завжди паралельно-послідовно проводяться.