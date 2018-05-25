В четверг, 12 июля, "суд" над крымскотатарским блогером Исмаилом Рамазановым, более пяти месяцев находящимся под стражей за "пропаганду экстремизма", отклонил ходатайство следствия на продление срока пребывания его в СИЗО.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.

"Суд отклонил ходатайство следователя на продление меры пресечения. 16 июля 2018 года истекает срок заключения под стражей Исмаила Рамазанова", - сообщила "Крымская солидарность".

Ранее защита Рамазанова уже неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении Рамазанова на домашний арест, считая неправомерным его нахождение в СИЗО.

Напомним, адвокат Рамазанова Алексей Ладин сообщил об условиях содержания своего подзащитного в СИЗО, как "не соответствующих требованиям закона и человеческим нормам".

"В камере площадью 12,5 метров содержатся 5 человек на 4 койки. Помещение душное, не проветривается, на потолке наросты из грибка, сверху из камеры, где содержатся туберкулезные больные, что-то капает", - отметил адвокат.

Ранее адвокат неоднократно указывал на отсутствие оснований для содержания Рамазанова под стражей, требуя заменить меру пресечения для него на домашний арест.

Как сообщалось, Рамазанов был задержан 23 января российскими силовиками после обыска в его доме в поселке Новый Мир Симферопольского района. Ему предъявили обвинения в "пропаганде экстремизма" с помощью интернет-радио Zello. Позже суд арестовал его и предъявил обвинение в "распространении экстремистских материалов". Следствие также приписывает Рамазанову незаконное хранение патронов.

Он не признает вины. На последнем заседании "суда" Рамазанов назвал фамилию одного из сотрудников ФСБ - Максименко, который применял к нему жестокие пытки. Рамазанов нарисовал портрет сотрудника ФСБ, потребовав его опознания и очной ставки.