Норвежскую компанию подозревают в поставках минерала ильменит в аннексированный Крым
|22:09 12.07.2018
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|Крым
Полицейская служба безопасности Норвегии проводит расследование в отношении компании Titania Kronos, которую подозревают в нарушении режима санкций против РФ.
Об этом сообщает телерадиокомпания NRK, передает Европейская правда.
Причиной расследования стали поставки компании минерала ильменит на аннексированный полуостров Крым.
МИД Норвегии решил передать дело относительно поставок этой компании в прокуратуру.
Ильменит или титанистый железняк широко используется в Норвегии. Минерал главным образом используется как цветной пигмент.
"Министерство иностранных дел Норвегии проинформировало органы прокуратуры по поводу данного дела", - сообщили в ведомстве.
Полицейская служба безопасности Норвегии отвечает за контроль того, как норвежские компании придерживаются ограничений и санкций, которые приняло правительство.
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