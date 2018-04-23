Предприятие «Крымские морские порты» планирует наладить морское грузовое сообщение с рядом стран, находящимися под санкциями.

Об этом на пресс-конференции сообщил "гендиректор" предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Речь идет о вспомогательных, пассажирских и грузовых судах, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Мы провели ряд переговоров, в которых больше всего акцентировали внимание на тех странах, которые тоже находятся под санкциями, – это и Абхазский регион, и Иран, и Сирии. В этом направлении планируем развиваться», – сказал он.

По словам Волкова, в эти регионы через оккупированный Крым по морю можно доставлять зерно, стройматериалы, спецоборудование, технику, щебень и цемент.

Волков не уточнил окуда возьмутся все эти грузы, и на каких судах все это будет перевозиться.

При этом он отметил, что об организации морских пассажирских перевозок в иностранные порты пока речь не идет, так как этот вопрос не удается согласовать.