Оккупанты Крыма хотят "оживить" порты наладив отношения с находящимися под санкциями странами
|21:42 12.07.2018
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|Крым
Предприятие «Крымские морские порты» планирует наладить морское грузовое сообщение с рядом стран, находящимися под санкциями.
Об этом на пресс-конференции сообщил "гендиректор" предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
Речь идет о вспомогательных, пассажирских и грузовых судах, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
«Мы провели ряд переговоров, в которых больше всего акцентировали внимание на тех странах, которые тоже находятся под санкциями, – это и Абхазский регион, и Иран, и Сирии. В этом направлении планируем развиваться», – сказал он.
По словам Волкова, в эти регионы через оккупированный Крым по морю можно доставлять зерно, стройматериалы, спецоборудование, технику, щебень и цемент.
Волков не уточнил окуда возьмутся все эти грузы, и на каких судах все это будет перевозиться.
При этом он отметил, что об организации морских пассажирских перевозок в иностранные порты пока речь не идет, так как этот вопрос не удается согласовать.
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