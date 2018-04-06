Накануне вечером более десятка сел в Сакском районе Крыма остались без электричества из-за попадания птицы на энергооборудование высоковольных линий.

Об этом сообщили в компании "Крымэнерго", передают События Крыма.

"Попадание птицы на шинный мост… с повреждением проходных изоляторов 10 кВ трансформатора собственных нужд", – сообщили в "Крымэнерго" о причинах отключения электроэнергии.

По данным компании, авария произошла в среду, 11 июля, в 21:00.

От электроэнергии были отключены села Воробьево, Абрикосовка, Шишкино, Великое, Известковое, Добрушино, Порфирьевка, Шаумян, Колоски, Фурманово и частично Веселовка.

Энергоснабжение было восстановлено в 21:50.

В конце прошлого года пять сел в двух районах Крыма были на несколько часов обесточены из-за попавшей на одну из подстанций куницы, а в марте 2018 года часть поселка Коктебель в течение трех с половиной часов оставалась без электричества из-за отложения птичьего помета на одной из электроопор.

