11 сел в Крыму остались без света из-за пернатой "диверсантки"
|21:05 12.07.2018
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|Крым
Накануне вечером более десятка сел в Сакском районе Крыма остались без электричества из-за попадания птицы на энергооборудование высоковольных линий.
Об этом сообщили в компании "Крымэнерго", передают События Крыма.
"Попадание птицы на шинный мост… с повреждением проходных изоляторов 10 кВ трансформатора собственных нужд", – сообщили в "Крымэнерго" о причинах отключения электроэнергии.
По данным компании, авария произошла в среду, 11 июля, в 21:00.
От электроэнергии были отключены села Воробьево, Абрикосовка, Шишкино, Великое, Известковое, Добрушино, Порфирьевка, Шаумян, Колоски, Фурманово и частично Веселовка.
Энергоснабжение было восстановлено в 21:50.
В конце прошлого года пять сел в двух районах Крыма были на несколько часов обесточены из-за попавшей на одну из подстанций куницы, а в марте 2018 года часть поселка Коктебель в течение трех с половиной часов оставалась без электричества из-за отложения птичьего помета на одной из электроопор.
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