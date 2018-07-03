Доходы крымчан снизились даже по официальным данным оккупантов
|20:38 12.07.2018
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|Крым
Российский Крымстат опубликовал данные о среднедушевых денежных доходах жителей Крыма за первые месяцы 2018 года.
Оказалось, что они значительно упали даже по сравнению с прошлым годом, сообщают Новости Крыма.
По данным российской службы статистики, за первый квартал текущего года средний доход крымчан составил 18519 рублей. При этом по итогам 2017 года данный показатель составлял 21363 рубля.
Похожий размер среднего дохода жителей республики наблюдался в 2016 году - по итогам года он составил 18071 рубль.
В то же время, согласно данным Крымстата, уже в апреле 2018 года доходы крымчан резко выросли и составили в среднем 23415 рублей.
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