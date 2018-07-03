Оккупанты продолжают перераспределять "национализированное" - причалы Севастополя передали в аренду "материковому" заводу

20:11 12.07.2018 0 комментариев Севастополь

 Количество передаваемых причалов и кранов, сроки и сумма аренды, не уточняется.

Подконтрольное России "правительство" Севастополя передало в аренду ярославскому судостроительному заводу "Вымпел" причалы, плавучие и портовые краны, а также плавучий док, которые ранее находились в ведении предприятия "Севастопольский морской порт".

Соответствующее распоряжение принято на заседании "городского правительства", сообщает Объектив.

В марте 2018 года судостроительный завод "Вымпел" и "правительство" Севастополя подписали план, согласно которому завод разместит свои мощности на территории города.

Судоремонтный завод "Вымпел" сейчас достраивает на мощностях севастопольского судостроительного предприятия "Персей" скоростное судно "Комета".

Планируется, что это судно будет регулярно курсировать между городами Южного берега Крыма с конца июля 2018 года.



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