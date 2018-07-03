На данный момент согласовать пассажирские перевозки из оккупированного Крыма с городами-курортами Краснодарского края не удалось. .

Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Симферополе рассказал, так называемый, "генеральный директор" предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, передают "РИА Новости Крым", информирует Объектив.

"Тамань, Анапа и Сочи готовы работать с нами по пассажирским перевозкам. Это все в перспективе. Мы делаем все, чтобы их запустить", - сказал Волков.

При этом он добавил, что на данный момент согласовать пассажирские перевозки из оккупированного Крыма в международные порты не удалось.