Россия рассматривает проведение украинского-американских военных учений Sea Breeze-2018 как "попытку спровоцировать напряженность" на востоке Украины и Черном море в целом.

Об этом сегодня во время брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает УНН.

"Рассматриваем проведение учений Sea Breeze-2018, как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом", - заявила Захарова.

Напомним, в акватории Черного моря, 9 июля, стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В них принимают участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе Украины.

"Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные "игры с огнем", не гнушаясь одновременно обвинять Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - сказала пресс-секретарь российского МИД.