Москва назвала Sea Breeze-2018 провокацией и пригрозила негативными последствиями
|19:18 12.07.2018
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|Одесса
Россия рассматривает проведение украинского-американских военных учений Sea Breeze-2018 как "попытку спровоцировать напряженность" на востоке Украины и Черном море в целом.
Об этом сегодня во время брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает УНН.
"Рассматриваем проведение учений Sea Breeze-2018, как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом", - заявила Захарова.
Напомним, в акватории Черного моря, 9 июля, стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В них принимают участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе Украины.
"Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные "игры с огнем", не гнушаясь одновременно обвинять Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - сказала пресс-секретарь российского МИД.
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