Министерство инфраструктуры Украины опубликовало рейтинг пунктуальности отечественных авиакомпаний, летающих из украинских аэропортов.

Возглавила его компания "Мотор Сич", которая за весь июнь ни разу не задержала вылет больше, чем на два часа, сообщает ЦТС.

Сообщается, что компания совершила из аэропортов Украины 256 рейсов и все - вовремя.

На втором месте расположились "Международные авиалинии Украины", которая придерживалась расписания (то есть не задержала вылет больше, чем на два часа) в 98% случаев.

При этом у МАУ, прогнозируемо, самая большая частота рейсов - 3130 вылетов из аэропортов Украины в июне.

Третьей стала "Роза ветров" - из 531 вылета за прошлый месяц 98% были своевременными, и лишь 10 компания не смогла осуществить с задержкой менее двух часов.

С 87-процентной точностью выполняла рейсы авиакомпания Sky Up, 84% - YanAir, 82% - Azur Air Ukraine.

В целом в прошлом месяце 93% перелетов украинских авиаперевозчиков с вылетом из аэропортов Украины были осуществлены без значительных задержек.