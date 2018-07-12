Трамп о вероятности признания аннексии: не знаю, что будет с Крымом, но виноват Обама
|18:24 12.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.
Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Отвечая на вопрос о возможности признания незаконной аннексии Крыма Россией, он подчеркнул, что Обама мог ее предотвратить, но не сделал этого.
"Это интересный вопрос. Потому что задолго до того, как я пришел (на пост президента), Обама позволил этому случиться... Он мог это остановить, но сделал все, чтобы это произошло. Такой была его решимость", - считает лидер США.
"Что произойдет с Крымом отныне, я не могу вам сказать. Я этого не знаю", - подчеркнул он, снова добавив, что именно Обама несет ответственность за то, что происходит.
Ещё на эту тему:
Режим Путина готовит определенные провокации в аннексированном Крыму
Столтенберг: Аннексию Крыма не признает ни одна из стран НАТО
США должны расценивать аннексию Крыма, так же, как и оккупацию стран Балтии СССР – проект резолюции
ПА ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию, частью которой стала украинская резолюция о нарушении прав человека в Крыму
Спецпредставитель Госдепа ответил на вопрос, "волнующий всех европейцев": обмен Крыма на Донбасс
В Сенат США внесен новый проект резолюции по Крыму
Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд
Секретарь Совбеза России обвинил в дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму украинские власти и Меджлис
В РФ говорят, что крымчанам плохо живется из-за того, что Украина не признает “референдум”