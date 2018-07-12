Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о возможности признания незаконной аннексии Крыма Россией, он подчеркнул, что Обама мог ее предотвратить, но не сделал этого.

"Это интересный вопрос. Потому что задолго до того, как я пришел (на пост президента), Обама позволил этому случиться... Он мог это остановить, но сделал все, чтобы это произошло. Такой была его решимость", - считает лидер США.

"Что произойдет с Крымом отныне, я не могу вам сказать. Я этого не знаю", - подчеркнул он, снова добавив, что именно Обама несет ответственность за то, что происходит.