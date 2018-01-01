Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
|17:57 12.07.2018
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|Греция
Греческая сторона должна предоставить официальные объяснения относительно решения выслать из страны двух российских дипломатов и запретить еще двум россиянам въезд в страну.
Об этом заявил руководитель внешнеполитического направления главной оппозиционной партии Греции "Новая демократия" Гиоргис Кумуцакос, передает Еkathimerini, сообщает Европейская правда.
По данным дипломатических источников издания, Афины обвиняют российских дипломатов в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и попытках получить влияние на Афоне.
Кумуцакос пожаловался на отсутствие какого-либо официального брифинга по этому вопросу, заявив, что вся информация поступает из "дипломатических кругов" и источников.
"Все говорит о том, что вопрос греко-российских отношений стоит особенно остро", - сказал он в своем заявлении.
"Очевидно, что любая попытка вмешаться во внутренние дела страны осуждается и неприемлема", - сказал он, добавив, что с ней следует обращаться "решительно и жестко".
Ранее пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос, комментируя сообщения СМИ, заявил, что Греция "не потерпит любого поведения, которое нарушает международное право".
В Москве заявили, что в ответ вышлют двух греческих дипломатов.
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