Греческая сторона должна предоставить официальные объяснения относительно решения выслать из страны двух российских дипломатов и запретить еще двум россиянам въезд в страну.

Об этом заявил руководитель внешнеполитического направления главной оппозиционной партии Греции "Новая демократия" Гиоргис Кумуцакос, передает Еkathimerini, сообщает Европейская правда.

По данным дипломатических источников издания, Афины обвиняют российских дипломатов в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и попытках получить влияние на Афоне.

Кумуцакос пожаловался на отсутствие какого-либо официального брифинга по этому вопросу, заявив, что вся информация поступает из "дипломатических кругов" и источников.

"Все говорит о том, что вопрос греко-российских отношений стоит особенно остро", - сказал он в своем заявлении.

"Очевидно, что любая попытка вмешаться во внутренние дела страны осуждается и неприемлема", - сказал он, добавив, что с ней следует обращаться "решительно и жестко".

Ранее пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос, комментируя сообщения СМИ, заявил, что Греция "не потерпит любого поведения, которое нарушает международное право".

В Москве заявили, что в ответ вышлют двух греческих дипломатов.