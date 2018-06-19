Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго

17:30 12.07.2018 0 комментариев Крым

Президент России Владимир Путин продлил действие указа, который вводит ограничение на импорт продукции из стран, применивших экономические санкции против РФ.

Санкционики россиянам не видать, как минимум, до конца следующего года, пишет Новый День.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, в 2014 году Россия закрыла свои границы для продуктов из стран, которые ввели в отношении РФ экономические ограничения из-за оккупации Крыма.

Под действие эмбарго попали товары из США, Канады, Австралии, страны-членов Евросоюза, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва намерена продлять действие ограничительных мер, пока западные государства не отменят антироссийские санкции.

Глава государства отметил, что запрет на ввоз продуктов благотворно повлиял на отечественное производство.
 



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