Политзаключенный рассказал как проходит «медосвидетельствования» в Ростовском СИЗО

16:15 12.07.2018 0 комментариев Крым

У Эмир-Усеина Куку ухудшается состояние здоровья.

С разрешения автора «Крымская солидарность» публикует рукописное сообщение политзаключённого Эмир-Усеина Куку, в котором он рассказывает о состоянии здоровья и результатах «медосвидетельствования»:

«В первые 8 дней голодовки терял по 0,9 кг/сутки. Затем темпы стали по 0,6 кг/сутки, и так до сих пор. Врачи СИЗО периодически проверяют мой вес, содержание сахара в крови, давление, экспресс-анализ мочи.

Состояние и анализы стали ухудшаться, и меня отвезли в МРБ (межрегиональная больница для заключённых). Там провели все анализы, ЭКГ, рентген колена, УЗИ – 05.07.2018 года.

Анализы были плохие, а ЭКГ показало ухудшение сердца – «нарушение реполяризации» функции «правой стенки (?) левого желудочка» - если всё правильно запомнил. Сердце перед этим болело. Предписали: уколы витаминов, глюкозы, очистительные клизмы, т.к. идёт интоксикация организма.
Однако врач СИЗО мне заявил, что это уже будет не голодовка, если мне будут вводить глюкозу и витамины для поддержания организма, т.е. если они начнут делать эти процедуры, то снимут меня с голодовки. Поэтому меня вынудили подписать «добровольный отказ» от этих назначений.

Состояние и анализы продолжили ухудшаться, (сахар – 8,9) вес – 70 кг, продолжило болеть сердце и начали болеть другие органы – район печени и слева под ребром (?) спина.
Так, что врач СИЗО (видимо, главный) на следующий же день направил меня снова в МРБ, т.к. стал подозревать, что начало происходить опущение внутренних органов вследствие исчерпания жировой ткани, на которой держатся внутренние органы. Также сказал, что считает необходимым сразу после суда положить меня в МРБ для необходимых процедур, т.к. в СИЗО нет соответствующих условий.
10.07. 2018 года повторное обследование в МРБ внезапно показало «чудесное исцеление»! И анализы лучше, чем у здорового, не голодающего человека, и врач-кардиолог так расшифровал ЭКГ, что с сердцем у меня «всё прекрасно»… Правда, я видел до этого, как врач СИЗО меня сопровождавший, о чём-то шептался с врачом МРБ, проводившим обследование. А врач-терапевт, писавшая заключение с зав. больницей (в звании майора), с нескрываемым удивлением рассматривали эти расшифровки и анализы, глядя на меня, сидевшего рядом на кушетке, и говорили: «Надо с ней поговорить, что это она тут пишет?! Ведь это противоречит результату ЭКГ и УЗИ!».

Однако предписание врачей МРБ осталось то же: колоть милдронат для сердца, витамины, глюкозу для поддержания организма, очистительные клизмы. Я сказал им, что если это не будет считаться прекращением голодовки, то я согласен, ведь Сенцов же получает это! Они ответили, что это не влияет на голодовку, т.к. это лекарства.

Но по приезду в СИЗО, врач, сопровождавший меня с ходу заявил, чтоб я сразу писал отказ от всех назначенных процедур, если хочу продолжать голодовку. Он снова сказал, что если сейчас начинают колоть глюкозу – это питание, и значит, прекратил голодовку.
В итоге, снова вынужден был написать отказ от инъекций глюкозы, но не отказ от всех остальных процедур. Врач, конечно, сильно возражал, хотел, чтоб я написал отказ от всех процедур назначенных, говоря, что всё равно мне ничего делать не станут – вредно, но я ничего не стал исправлять. Благо, что все документы обследований, за 05.07 и за 10.07, в сохранности и в медкарте…»



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