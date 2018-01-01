На набережной Днепра пришвартовалось реконструированное литовское судно XVIII века «Витовт Великий».

Так закончился масштабный исторический украино-литовский проект Национальная экспедиция, сообщает Набережна.

У проекта несколько целей: рассказать про общую историю Литвы и Украины времён Великого княжества Литовского, сделать 28 документальных передач про историю, природу, традиции Украины.

Так же в задачи экспедиции входит опровержение клише и штампов российских историков о том, что Украина не имеет традиций национальной государственности и рассказать литовцам о стране с богатой историей, которая не раз отстаивала за свою независимость.

Национальная экспедиция – совместный проект литовского общественного ТВ и университета Вильнюса. Проект идёт уже 4-й год подряд. Первые два года участники плыли по реке Неман к Балтийскому морю, в прошлом году сплавлялись по Висле, крупнейшей реке Польши, а этим летом посетили Украину.



В этом году Национальная экспедиция началась во Львове, отправилась в сторону Припяти и дальше по Днепру спустилась до Херсона на корабле «Витовт Великий». Участники экспедиции — певцы, историки, учёные, спортсмены, и даже лучший литовский сомелье. Рассказывает член команды корабля, автогонщик Бенедиктас Ванагас:



«Украина сейчас похожа на Литву 15-20 лет назад. Для государства это очень короткое время и нужно очень многому научиться. Но, вы идёте по правильному пути и если вы решите, что хотите жить ещё лучше – так и будет».

Херсонцы встречали гостей народными песнями, обжигающе острой ухой и жарким послеполуденным солнцем.

А к «Витовту Великому» отчалила херсонская весельная лодка «Фрея», собранная несколько лет назад местными реконструкторами. Прибалтийские гости бодро плыли навстречу на моторке.

С другой, сухопутной стороны, на Набережную подтягивались литовские велосипедисты, которые в это же время отправились в велопробег по Югу Украины. Как пошутила глава культурного центра «Украина-Литва» Наталья Бимбирайте, «все дороги ведут в Херсон».

И добавила: «Так совпало, что в один день у нас резко повысилась концентрация литовцев. У Андреаса Кубелюса, главы велопробега, есть такое хобби: он 15 последних лет путешествует со своими коллегами и друзьями по разным странам Европы. Хотя это их не первый велопробег в Украине, на Юге страны и в Херсоне они впервые. И между собой они договорились встретиться именно в нашем городе».

После обмена приветственными речами, караваями, подарками и поцелуями, литовцы хором спели выученную в путешествии песню «Гей, соколи!», поели ухи и отправились дальше — велосипедисты готовиться к путешествию до Измаила и дальше, а участники Национальной экспедиции — домой, рассказывать литовцам о красотах и истории Украины.