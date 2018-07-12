Крымский политзаключенный Эмир-Усеину Куку, который объявил голодовку 26 июня, заявил, что будет голодать, пока из российских тюрем и исправительных колоний не освободят 70 политзаключенных.

Такое обращение он адресовал российским властям и передал его на судебном заседании в гарнизонном Военном суде Ростова-на-Дону 11 июля.

Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность», передает ZIK.

«Я, Куку Эмир-Усеин Кемалович, 26.06.1976 года рождения, гражданин Украины, крымский татарин, мусульманин, объявляю голодовку (отказ от приема пищи) с 06:00 26.06.2018 года до тех пор, пока не решится вопрос с освобождением политзаключенных в российских тюрьмах, исправительных колониях в количестве 70 человек», – написал Куку в обращении.

Адресатами обращения он назвал президента России Владимира Путина, генерального прокурора России Юрия Чайку, генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко.

Своим поступком Куку поддержал политзаключенных, объявивших голодовку ранее.

«Этим голоданием я выражаю солидарность с теми, кто объявил голодовку ранее Олегом Сенцовым, Владимиром Балухом, Александром Шумковым, Александром Кольченко, Станиславом Клихом», – написал Куку.

Как отмечает политзаключенный в обращении, речь идет о 70 фамилиях узников, которые указаны в Резолюции Европарламента от 04.06.2018. Также эти фамилии озвучила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и правозащитная организация Amnesty International.