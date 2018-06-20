Вашингтон повторно предупредил в среду, 11 июля, западные компании, инвестирующие в строительство российского газопровода Северный Поток-2 о том, что они могут подпасть под санкции, и сообщил, что Москва использует проект, чтобы разделить Европу.

“Мы ясно дали понять, что компании, работающие с российским сектором экспорта энергоносителей, идут в бизнес, участие в котором влечет за собой санкции”, - сказал представитель Госдепартамента США REUTERS.

“Мы считаем это (газопровод) подорвет энергетическую стабильность и безопасность всей Европы, предоставив России еще один инструмент для политического давления на европейские страны, особенно Украину. Россия понимает, что этот проект разделяет Европу и использует его в свою пользу”.

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 июля, выступил с резкой критикой Германии за ее поддержку проекта строительства газопровода Северный поток-2.

Пять западных компаний инвестируют в Северный поток-2: немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, англо-голландская Shell и французская Engie.