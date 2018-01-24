Саммит НАТО, который проходит в эти дни в Брюсселе, проходит без представителей Республики Молдова.

Министр обороны Еуджен Стурза сообщил Deschide.MD, что на мероприятии нет представителей Молдовы, потому что «повестка саммита НАТО в этом году не включала вопросы, которые напрямую затрагивают Молдову или какой-либо из форматов партнерства между НАТО и нашей страной».

«Из нашего региона участвуют только страны-члены НАТО и те, кто открыто выразил желание вступить в альянс, как Украина и Грузия. В то же время Республика Молдова и её сотрудничество с Альянсом будет отмечено в итоговых документах саммита», — добавил Стурза.

Напомним, в ходе саммита НАТО в Брюсселе президенты Польши и Румынии выразили надежду, что Украина и Грузия как можно скорее станут членами Североатлантического альянса.