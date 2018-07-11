Режим президента РФ Владимира Путина готовит определенные провокации в аннексированном Крыму, чтобы затем обвинить в этом Украину.

Таким образом Кремль хочет усилить свое влияние на Запад, чтобы решать украинский вопрос на своих условиях.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева об угрозе терактов в Крыму.

Учитывая стратегию, которую Россия использует в отношении Украины - а это расчленение ее как таковой и уничтожение как государства - все акции направлены на то, чтобы скомпрометировать Украину в глазах мировой, российской и украинской общественности, чтобы деморализовать и демобилизовать украинское общество относительно отпора российскому агрессору.

И несмотря на проблемы в НАТО и Европейском Союзе, которые связаны с соответствующей позицией президента США, Запад в контексте России действует консолидировано: будут приниматься все меры для того, чтобы сдерживать Россию. Затем дойдет и до того, чтобы принудить Россию к миру.

Безусловно, что Кремль должен как-то на это реагировать и нивелировать. Поэтому методика у них одна - запустить дезинформационные материалы и информационные потоки с тем, чтобы как-то предупредить и завоевать к себе симпатию мира и своих граждан.

Относительно возможных терактов в Крыму, то после терактов в Буйнакске (4 сентября 1999 погибли 64 человека), в Москве (4 и 9 сентября 1999 года, погибли 224 человека) и перед выборами, на которых баллотировался Путин, удивляться уже нечему. А как расправился путинский режим в Москве (трагедия во время мюзикла "Норд-Ост" 26 октября 2002 года, погибли 130 человек), в Беслане (1-3 сентября 2004 года, погибли 334 человека), брутально уничтожив около 500 собственных граждан, абсолютно не обратив внимания на то, что можно было провести переговоры, немного подождать. Для Путина люди являются материалом, который он использует в собственных интересах и интересах собственного режима - это пушечное мясо.