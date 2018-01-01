В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей

14:48 12.07.2018 0 комментариев София

До 31 декабря 2021 года в Болгарии не будет взиматься экологический сбор с электромобилей.

Вчера, 11 июля, соответствующим решением Совета Министров, до 31 декабря 2021 года в Болгарии отменен экологический сбор с электромобилей, передает Вourgas.ru.

При этом, экосбор с новых гибридных авто с 1-го января 2019 года составит 100 лев (1 561,54грн).

Как стало известно, экотакса на автомобили старше 10 лет (легковые авто, грузовые авто до 3,5 тонн и автомобили повышенной проходимости) вырастет на 43 лева, с нынешних 267(4 169,32) до 310 лев.(4 840,78 грн)

Это коснется подавляющее числа авто-владельцев, которые покупают подержанные авто в Европе и первыми ставят их на болгарский учет.

Как стало известно, также вырастет размер эко-таксы для автомобилей, которым на момент регистрации в Болгарии будет от 5 до 10 лет.

Для этих авто экотакса подорожает с нынешних 253(3 950,71) до 290 лев(4 528,48грн).

А вот для авто возрастом до 5 лет экотакса будет снижена с 200(3 123,09) до 194лев(3 029,39грн).

Также снижение экологического налога предусмотрено для новых авто, за которые автовладельцы с нового года будут платить не 146(2 279,85), а 125 лев (1 951,93грн).



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