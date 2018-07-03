Как известно, в последние годы российские оккупационные власти Крыма заявляют об огромном количестве туристов на полуострове в летнее время.

В то же время, официальной статистике противоречат сообщения местных жителей в соцсетях, сопровождаемые фотоснимками и видео с пустых крымских пляжей, пишут Новости Крыма.

В этом году признаки провала курортного сезона особенно очевидны.

На этом фоне заявлено о новой методике подсчета туристов и отдыхающих.

Так, в техническом комитете по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства» разрабатывают единую систему подсчета туристов.

Предполагается создание электронной базы, которая не допустит, чтобы одного человека считали дважды. В настоящее время это происходит сплошь и рядом.

Например, путешествует семья по Крыму, а всех членов семьи регистрируют в каждом месте, где они останавливаются.

Предлагается также разделить понятия «турист» и «экскурсант». Если методику утвердит правительство РФ, она станет обязательной.

В то же время, по мнению специалистов, считать туристов в оккупированном Крыму скоро перестанут вовсе. Военной базе, в которую он стремительно превращается, это ни к чему.