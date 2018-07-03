В бухте Феодосии полгода ржавеет полузатопленный сухогруз Berg, который в феврале 2018 года потерпел бедствие в Черном море, направляясь из российского порта «Азов» в турецкий порт «Бандырма».

Сухогруз находится в бухте района Феодосии Карантин, приблизительно в 200 метрах от жилых домов, пишут Примечания.

Напомним, в ночь на 1 февраля турецкий сухогруз Berg, следовавший под флагом Молдавии из Азовского моря в Турцию, обратился за помощью в порт Феодосии из-за повреждения борта.

Специалисты Феодосийского морского порта выявили ниже ватерлинии в корпусе сухогруза три пробоины. Поэтому судно пришлось отбуксировать в закрытую бухту во избежание экологической катастрофы. На его борту находилось 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла.

19 февраля специалисты закончили откачивать топливо и машинное масло, полностью устранив угрозу загрязнения вод залива.