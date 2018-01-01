НАТО планирует сохранить, а в дальнейшем и расширить возможности военного присутствия в Черноморском регионе.

Об этом по итогам пленарного заседания Совета НАТО на высшем уровне заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают Новости Крыма.

«Мы приняли решение, что мы выполняем так называемое целевое присутствие в Румынии и Черноморском регионе. Мы также сохраняем военно-морские стратегические позиции и потенциал. Это направлено на дальнейшее расширение наших возможностей, значительное усиление при необходимости», — сказал он журналистам.

Столтенберг также отметил, что этому способствует одобренная НАТО инициатива по обеспечению готовности сил «4 по 30», которая к 2020 году предусматривает формирование оперативного эшелона из 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней.