Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование

13:00 12.07.2018 0 комментариев Армения

 Находящийся в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РА, передает PanARMENIAN.Net.

Собеседники затронули карабахский конфликт отметили важность его урегулирования посредством мирного переговорного процесса в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, включая Францию, направленные на мирное урегулирование Арцахской проблемы и обеспечение стабильности в регионе.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы и добавил, что любую попытку военного решения проблемы следует рассматривать как посягательство на демократию и права человека.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения высоко ценит сформировавшиеся с Францией привилегированные отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимном уважении двух народов.

«Для нас большая честь принимать 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Мы привержены его организации на самом высоком уровне. Мы признательны за помощь, оказанную Францией в подготовительной работе»,- сказал премьер-министр, добавив, что во время саммита большое внимание будет уделено также экономической составляющей.

В рамках саммита планируется проведение бизнес-форума с участием предпринимателей и работодателей франкофонных стран и создание сети бизнесменов франкофонных стран. Премьер-министр добавил, что в Армении созданы равные условия для предпринимательства, и выразил уверенность, что в новых условиях армяно-французские экономические отношения получат новый импульс.

Макрон поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра РА и подчеркнул важность мирного, демократического разрешения событий в нашей стране. Президент Франции подчеркнул, что его страна готова продолжать усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в различных сферах, в том числе торгово-экономической.

Макрон выразил уверенность, что Саммит Франкофонии в Ереване пройдет на высоком уровне, и надежду, что во время своего намеченного визита в Армению будет возможность обсудить вопросы и проекты, направленные на дальнейшее углубление и укрепление армяно-французских связей.

В ходе брюссельского визита глава правительства Армении в рамках саммита Североатлантического альянса принял участие во встрече глав правительств и государств-членов и не членов НАТО, участвующих в миссии «Решительное содействие» в Афганистане, где выступил с речью.



Ещё на эту тему:

09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
12:58 22.06.2018
Глава МИД Армении принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства
10:38 20.06.2018
В Армении начались беспрецедентные коррупционные разоблачения
10:59 11.06.2018
Кремль заявил, что ждет Никола Пашиняна на футбол
17:39 07.06.2018
Парламент Армении начал обсуждение программы правительства Пашиняна
19:20 22.05.2018
Армения обещает не менять курс внешней политики
15:29 14.05.2018
Пашинян пригласил в Армению известного экономиста Дарона Аджемоглу: Он согласился
22:07 01.03.2018
Армения аннулировала Цюрихские протоколы
15:20 23.01.2018
Армения стала членом Международной морской организации
16:24 04.10.2017
Парламент Армении не одобрил создание комиссии по рассмотрению вопроса о выходе Армении из ЕАЭС
14:15 27.09.2017
Посол Германии: В Ереване откроется Центр института Гете
21:05 14.09.2017
Армения разделилась между Россией и ЕС - опрос
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
Все новости страны
Армения Армения
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
Все новости страны
Греция Греция
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
18:34 11.07.2018
Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
Все новости страны
Молдова Молдова
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
09:24 12.07.2018
Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
17:50 11.07.2018
Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
16:09 12.07.2018
США повторно предупреждают о санкциях против компаний, инвестирующих в Северный поток-2
08:30 12.07.2018
Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
21:16 11.07.2018
Лидеры НАТО согласовали план "Четыре тридцатки": новые батальоны, эскадрильи и корабли
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
17:30 12.07.2018
Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго
17:03 12.07.2018
На Херсонской набережной пришвартовалось реконструированное литовское судно XVIII века «Витовт Великий» / Видео
16:36 12.07.2018
Крымский политзаключенный: буду голодать, пока не освободят 70 политзаключенных
16:15 12.07.2018
Политзаключенный рассказал как проходит «медосвидетельствования» в Ростовском СИЗО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс