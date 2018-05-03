«Зоря — Машпроект» фактически является монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

Индийская компания Bharat Heavy Electricals и украинская «Зоря — Машпроект» запланировали создать совместное предприятие по обслуживаю газотурбинных силовых установок индийских военных кораблей, сообщает International Business Times, информирует news.enovosty.com.

Издание отмечает, что завод по обслуживанию кораблей планируется развернуть в Индии. Таким образом, индийские военные избавятся от необходимости для сервисного обслуживания отправлять двигатели в Украину, что позволит сэкономить деньги.

По данным International Business Times, на сегодня в составе индийского флота энергооборудованием украинского производства оснащены пять больших противолодочных корабля проекта Rajput, три эскадренных миноносца типа Delhi и 16 ракетных корветов проекта 1241 (Veer).

«Зоря — Машпроект» производит морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов.

Украинское предприятие фактически является монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.



