В Раде рассказали, как ответят на "атаку" России в Азовском море
|12:06 12.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Украина должна применять все имеющиеся возможности для защиты наших интересов, в том числе, и тех, что есть в Азовском море.
"Возможное решение СНБО, о введении зеркальных мер, я поздравляю. Главное, чтобы эти зеркальные меры, которые будут введены, мы имели возможность осуществить. Также нужно просчитать все последствия от введения этих мер с нашей стороны", - сказала в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.
Нардеп убеждена, что умышленное задержания и досмотр судов, идущих или которые заходят в украинские порты в Азовском море со стороны российских пограничников, дискредитируют и делают невозможным их деятельность.
"В Азовском море действует двустороннее международное соглашение между Украиной и Россией, потому что это две прибрежные страны, использующие бассейн Азовского моря. Соответственно, если Россия прибегает к агрессивным действиям по отношению к Украине, мы имеем возможность совершать такие действия согласно международному праву и действующему законодательству Украины", - считает народная избранница.
На вопрос, не собирается ли Украина в одностороннем порядке расторгнуть международный договор, Фриз ответила: "С теоретической точки зрения может. Но любое соглашение нужно разрывать в том случае, если мы четко понимаем последствия этого, а также компенсировать преимущества, которые нам предоставляются соглашением даже несмотря на то, что это РФ".
По ее словам, народные депутаты уже неоднократно отмечали необходимость принять соответствующие меры в отношении действий РФ в Азовском море.
Ещё на эту тему:
Зеркальные действия на задержание судов в Азовском море могут заключаться в наложении санкций на черноморские порты России
Украина должна «зеркально ответить» на остановку Россией судов в Азовском море — министр инфраструктуры
Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» российской армии отрабатывают в оккупированном Крыму уничтожение морских целей
Прямое столкновение между Россией и Украиной невозможно – уверяет Шойгу - мы же братья
"Самопомич" предлагает Раде обратиться к президенту Украины о прекращении сотрудничества с РФ в Азовском море
Почти 100 судов за 2,5 месяца: Мининфраструктуры обеспокоено увеличением досмотров судов в Азовском море
Боевые пловцы Черноморского флота России искали диверсантов в Севастопольской бухте
Два ракетных корвета «Молния» с новым вооружением пополнят ряды Черноморского Флота и Каспийской Флотилии РФ / Фото
Учения Sea Breeze до и после аннексии Крыма