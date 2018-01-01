На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта

11:39 12.07.2018 0 комментариев Азербайджан

Состоявшаяся в Брюсселе встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограбa Мнацаканянa продолжалась около 4 часов.

Об этом SalamNews сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана  Армении Хикмет Гаджиев.

«В ходе встречи был обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Была отмечена важность продолжения переговоров в существующем формате. Стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых с целью продвижения мирного процесса и планах касательно деятельности сопредседателей» - сказал Х.Гаджиев.

Напомним, что 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ (Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Схофер – США) состоялась первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении  Эльмара Мамедъярова и Зограбa Мнацаканянa.

На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

До этого Э.Мамедъяров провел отдельную встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.



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