На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
|11:39 12.07.2018
|0 комментариев
|Азербайджан
Состоявшаяся в Брюсселе встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограбa Мнацаканянa продолжалась около 4 часов.
Об этом SalamNews сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Армении Хикмет Гаджиев.
«В ходе встречи был обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Была отмечена важность продолжения переговоров в существующем формате. Стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых с целью продвижения мирного процесса и планах касательно деятельности сопредседателей» - сказал Х.Гаджиев.
Напомним, что 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ (Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Схофер – США) состоялась первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограбa Мнацаканянa.
На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.
До этого Э.Мамедъяров провел отдельную встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Ещё на эту тему:
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Кракове
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Армении
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Нью-Йорке предстоящую встречу президентов
Главы МИД Армении и Грузии провели встречу в Нью-Йорке
Азербайджан призвал создать мусульманскую антиармянскую коалицию
Азербайджан отказался направлять наблюдателей на выборы в Армению
Национальный музей истории Азербайджана направил протест в Эрмитаж
Джеймс Уорлик: Мы хотели бы, чтобы состоялась еще одна встреча президентов Армении и Азербайджана