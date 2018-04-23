Мининфраструктуры приступает к строительству временных автомобильных пунктов пропуска Чонгар и Каланчак / Фото
|11:12 12.07.2018
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|Крым
Мининфраструктуры приступает к строительству временных пунктов пропуска для автомобильного сообщения Чонгар и Каланчак.
Как сообщили в МИУ, данный вопрос обсуждался в ведомстве в среду, 11 июля, сообщает ЦТС.
4 июля Кабмин принял постановление, которым предусматривается выделение МИУ 105,9 млн гривен для строительства временных пунктов пропуска и зон обслуживания перед ними.
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что все работы по возведению временных сооружений на пунктах Чонгар и Каланчак должны быть завершены в ноябре этого года.
«Уже в конце этого года на пунктах пропуска Чонгар и Каланчак будут созданы все необходимые условия для обеспечения надлежащего комфорта граждан при пересечении административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым. Все работы должны быть завершены до конца этого года», — заявил Лавренюк.
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