Мининфраструктуры приступает к строительству временных пунктов пропуска для автомобильного сообщения Чонгар и Каланчак.

Как сообщили в МИУ, данный вопрос обсуждался в ведомстве в среду, 11 июля, сообщает ЦТС.

4 июля Кабмин принял постановление, которым предусматривается выделение МИУ 105,9 млн гривен для строительства временных пунктов пропуска и зон обслуживания перед ними.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что все работы по возведению временных сооружений на пунктах Чонгар и Каланчак должны быть завершены в ноябре этого года.

«Уже в конце этого года на пунктах пропуска Чонгар и Каланчак будут созданы все необходимые условия для обеспечения надлежащего комфорта граждан при пересечении административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым. Все работы должны быть завершены до конца этого года», — заявил Лавренюк.