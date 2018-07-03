На задержанных у берегов аннексированного Крыма украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" оказывали психологическое давление и держали под дулами автоматов.

Об этом сообщили родственники рыбаков на встрече с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой 11 июля, передает пресс-центр офиса омбудмена, информирует Украинская правда.

"Родственники рассказали Денисовой, что сразу после задержания украинских рыбаков доставили в г. Балаклаву "для проведения процессуальных действий".

Капитан судна содержится в СИЗО Симферополя, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Другим четырем членам экипажа не выдвигали никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта", - передает пресс-центр.

Семьи задержанных заявили нарушении прав человека со стороны российской стороны - в частности, они рассказали, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов.

Людмила Денисова подчеркнула, что неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.

16 мая она направила обращение с просьбой установить местонахождение украинцев и объяснить причины их задержания, а также проверить условия содержания и оказания им медицинской помощи. Еще одно письмо к российской стороне было направлено 25 июня.

25 июня моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от пищи.

Ранее Сергей Легостов - адвокат одного из моряков Руслана Скрипника - сообщил, что украинских рыбаков более 1,5 месяца удерживают на территории пограничного управления ФСБ России в Балаклаве в нечеловеческих условиях, на них психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

Адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что защитники будут добиваться перевода задержанных украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в России.

Судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море возле мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. 11 июня суд в оккупированном Крыму продлил ему арест в месяц.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

МИД Украины направило в Россию ноту в связи с задержанием украинского рыболовного судна возле берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.