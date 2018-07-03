Многонациональная эскадра «Sea Breeze-2018» вышла в море / Фоторепортаж

09:51 12.07.2018 0 комментариев Одесса

Учения «Sea Breeze-2018» продолжаются. Утром, 11 июля, многонациональная эскадра покинула одесский порт.

За четыре часа из Практической гавани и с Морского вокзала в открытое море вышло 14 кораблей и судов, передает корреспондент «Думской».  

 Сегодня, 11 июля, началась активная фаза морского компонента украинского-американских учений Sea Breeze-2018.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины.

Задействованные в маневрах корабли из Болгарии, Соединенных Штатов Америки, Украины и Турции вышли из Одесской гавани и направились в указанный район для выполнения соответствующих учебно-боевых задач.

По сценарию учения корабли будут задействованы в выполнении артиллерийских упражнений, огневой и тактической подготовке, поиска подводной лодки Турецкой Республики и обеспечении амфибийной операции.

Упражнения и тренировки будут проводиться до 13 июля, после чего корабли вернутся в Одессу и продолжат выполнение задач по плану обучения.


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