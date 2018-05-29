Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
|09:24 12.07.2018
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|Молдова
Арестованная по делу о шпионаже бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан обвиняется в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.
Обэтом заявил в среду, 11 июля, "Интерфаксу" ее адвокат Иван Павлов.
"Обвинение Карины представляет три абзаца текста, умещающегося на половине страницы стандартного листа бумаги. Конкретно Карину обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", - сообщил Павлов.
Согласно фабуле обвинения Цуркан, по словам Павлова, "21 апреля 2015 года где-то на территории Москвы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества", и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдовы".
"Точное указание дат в обвинении должно, вероятно, убеждать в скрупулезности обвинителей, однако отсутствие описания иных обстоятельств этих событий не позволяют понять обвинение. Специалисты, привлеченные ФСБ 5 декабря 2016 года, пришли к заключению о том, что сведения в этом документе составляют гостайну", - отметил адвокат.
"Все! Больше Карине ничего не предъявляется, и все вбросы в СМИ по этому поводу - являются чушью", - подчеркнул Павлов.
Защитник напомнил, что Цуркан "категорически не признает себя виновной".
"Она полностью отрицает те обстоятельства, которые ей вменяются. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ в получении и передаче которого её обвиняют", - сказал Павлов.
"Карина еще надеется на то, что все произошедшее с ней - это "какая-то чудовищная ошибка", которая скоро вскроется и ее отпустят домой к ребенку и матери", - заключил адвокат.
Как сообщалось, Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В настоящий момент она находится под арестом в следственном изоляторе "Лефортово".
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