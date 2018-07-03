С конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 судов в Азовском море.

Об этом в эфире “Радио Свобода” сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует УНН.

“На самом деле у нас есть почти 100 уже задержаний с конца апреля этого года. Мы видим, что это умышленная политика РФ, которая направлена ​​на то, чтобы заблокировать заход в Азовское море. Фактически разрушить экономику двух морских портов — Бердянска и Мариуполя. И безусловно вызвать утечку какой-то эскалации нестабильности региона, люди будут понимать, что они потеряли рабочие места, нет зарплаты, нет традиционного бизнеса и это будет играть на руку исключительно Кремлю”, — сообщил министр.

Омелян также добавил, что Украина должна внедрять соответствующие санкции — именно потому, добавил глава Мининфраструктуры, он поднял этот вопрос на заседании правительства 11 июля.

“Я надеюсь, что ситуация в Азовском море, пересечение Керченского пролива, Керченский мост будет предметом рассмотрения меньшей мере СНБО, и мы должны выступить с единой позицией по зеркальным действиям в отношении РФ. По моему мнению, зеркальные действия могут заключаться в наложении санкций на прежде всего черноморские порты России, как со стороны Украины, так и со стороны других государств, которые до сих пор почему-то поддерживают торговые отношения с Россией”, - сообщил глава ведомтсва.