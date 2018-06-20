Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
|08:30 12.07.2018
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|Россия
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемым поток "трубопроводных долларов" в Россию.
"Миллиарды дополнительных долларов расходуются по моему требованию странами НАТО с момента моего визита в прошлом году, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохи. Поток долларов в Россию по трубопроводу неприемлем!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter, сообщает Интерфакс.
Ранее в среду, 11 июля, президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.
"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Трамп в среду, 11 июля, во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США о том, что Германия "полностью контролируется Россией" в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".
"Я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала Меркель журналистам на саммите НАТО.
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