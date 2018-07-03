Столтенберг: Аннексию Крыма не признает ни одна из стран НАТО
|08:03 12.07.2018
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|Крым
Ни одна из стран-членов Североатлантического альянса не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.
Об этом сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита НАТО 11 июля, передает DW, сообщает Укринформ.
По его словам, эта позиция стран-членов Альянса выражается в принятой сегодня декларации, которой НАТО осуждает незаконную и нелегитимную аннексию Крыма.
"Все государства-члены НАТО четко говорят, что мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Это согласованная позиция всех государств-членов", - сказал Столтенберг в Брюсселе.
Также он добавил, что аннексия Крыма стала одной из главных причин усиления Альянсом коллективной обороны, что в конечном итоге обусловило увеличение военного присутствия в Балтийских странах, Польше и регионе Черного моря.
"Это делалось для того, чтобы подобное тому, что произошло в Крыму, не могло произойти в любой из стран НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
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