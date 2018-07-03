Несколько тысяч человек на севере и востоке оккупированного Крыма остались без воды
|22:35 11.07.2018
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|Крым
Аварии на сетях оставили без воды несколько крымских поселков и районы в городах аннексированного полуострова.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», водоснабжение отключено в селах Раздолье на улице Дружбы, Малореченское (Алушта), Новопавловка (Красноперекопск), с Семисотка и Горностаевка (Ленинский район), Зуя, Крымская роза, Вишневое и феодосийском поселке Приморское.
Также прекращена подача воды в дома жителей Бахчисарая ( улицы Чапаева, Крымская, Макаренко, Белоусова, Лермонтова и Ломоносова) и Керчи ( улицы Марата и Орджоникидзе).
В пресс-службе ГУП «Вода Крыма» обещают восстановить водоснабжение к 17.00 11 июля.
О подвозе воды по указанным адресам не сообщается.
Отметим, что температура воздуха в Крыму сейчас составляет +30°С…+35°С.
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