Аварии на сетях оставили без воды несколько крымских поселков и районы в городах аннексированного полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водоснабжение отключено в селах Раздолье на улице Дружбы, Малореченское (Алушта), Новопавловка (Красноперекопск), с Семисотка и Горностаевка (Ленинский район), Зуя, Крымская роза, Вишневое и феодосийском поселке Приморское.

Также прекращена подача воды в дома жителей Бахчисарая ( улицы Чапаева, Крымская, Макаренко, Белоусова, Лермонтова и Ломоносова) и Керчи ( улицы Марата и Орджоникидзе).

В пресс-службе ГУП «Вода Крыма» обещают восстановить водоснабжение к 17.00 11 июля.

О подвозе воды по указанным адресам не сообщается.

Отметим, что температура воздуха в Крыму сейчас составляет +30°С…+35°С.

l