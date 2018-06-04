Бывший антикоррупционный прокурор Румынии Лаура Кодруца Кьовеши (Laura Kodruța Kioveși) рассматривается одной из партий - USR (Uniunea Salvați România) - "Союз спасения Румынии", в качестве подходящего кандидата на президентских выборах в 2019 году.

О такой инициативе заявил лидер партии Дан Барна (Dan Barna), передает УНН со ссылкой на DIGI24.

"Она могла бы быть вариантом для Румынии. В течение этого периода (пребывание на должности главного антикоррупционного прокурора - ред.) г-жа Ковеши доказала, что она тот человек, который действительно сможет бороться за справедливость", - сказал Дан Барна.

Как сообщал УНН, президент Румынии Клаус Йоханисс подписал указ об отставке главы Национального антикоррупционного директората (DNA) Кьовеши.

Накануне, Конституционный суд принял решение, которым обязал главу государства принять такое решение.

Институциональный конфликт, как определил ситуацию КС, возник после того, как министр юстиции Тудорел Тоадер представил доклад в котором обвинил Кьовеши в превышении своих полномочий в деятельности DNA.

В интервью Кьовеши заявила, что не собирается участвовать в президентской гонке.

Отметим, что выборы президента Румынии пройдут в 2019 году.