США должны расценивать аннексию Крыма, так же, как и оккупацию стран Балтии СССР – проект резолюции

21:42 11.07.2018 0 комментариев Крым

В Сенат США внесена резолюция с осуждением незаконной оккупации Крыма Россией.

В проекте резолюции Сената высказывается полная поддержка политике санкций США и ЕС по отношению к России за незаконную оккупацию территории Украины.

Документ также призывает администрацию Трампа формализовать процесс непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, передает Голос Америки, сообщает УНИАН.

Во время «Холодной войны» Соединенные Штаты заняли решительную позицию относительно непризнания оккупации территорий СССР, приняв Декларацию Веллеса, в которой осуждалась насильственная аннексия стран Балтии Советским Союзом.

Об этом говорится на странице одного из инициаторов принятия резолюции сенатора Роба Портмана. «Россия незаконно отобрала Крым у Украины и Соединенные Штаты не должны никогда признавать эту незаконную оккупацию, - говорится в заявлении Портмана. – Это нарушает не только права народа Украины, но и основополагающие принципы международного порядка, где Америка играет ведущую роль уже более 70 лет. Крым является частью Украины. Пока Россия не признает этот факт и не вернет Крым под контроль Украины, Соединенные Штаты должны удерживать санкции в отношении России», - подчеркнул сенатор.

«Наша страна никогда не должна признавать эту агрессию и должна усиливать санкции в отношении России до того времени, пока Крым будет возвращен под контроль Украины», - подчеркнул сенатор Роберт Менендес.

Сенатор Менендес находится под личными санкциями, введенными против него Путиным за его усилия по привлечению президента России к ответственности.

«Народ Америки и наши союзники ожидают, что президент будет в полной мере защищать нашу демократию и нашу национальную безопасность, включая поддержку наших друзей в Украине, которые просто борются за суверенитет и территориальную целостность страны». – подчеркнул он.

 



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