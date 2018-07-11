Лидеры стран НАТО утвердили новую инициативу "Четыре тридцатки" по усилению способности силового блока быстро реагировать на угрозы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции первого дня саммита Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды"

"К 2020 году у нас будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше", - сказал Столтенберг.

По его словам, во время саммита немало лидеров объявили о готовности увеличить свои взносы в оборону НАТО.

Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.

Новое объединенное командование в Атлантике будет размещаться Норфолке, в Соединенных Штатах.

Командование по логистике будет базироваться в Ульме, в Германии.