Лидеры НАТО согласовали план "Четыре тридцатки": новые батальоны, эскадрильи и корабли
|21:16 11.07.2018
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|Россия
Лидеры стран НАТО утвердили новую инициативу "Четыре тридцатки" по усилению способности силового блока быстро реагировать на угрозы.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции первого дня саммита Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды"
"К 2020 году у нас будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше", - сказал Столтенберг.
По его словам, во время саммита немало лидеров объявили о готовности увеличить свои взносы в оборону НАТО.
Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.
Новое объединенное командование в Атлантике будет размещаться Норфолке, в Соединенных Штатах.
Командование по логистике будет базироваться в Ульме, в Германии.
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