Повреждения БДК "Ямал" после столкновения с сухогрузом устранили на судостроительных заводах в оккупированном Крыму
|20:49 11.07.2018
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|Крым
13-й судоремонтный завод Черноморского флота справился с устранением повреждений, полученных надстройкой большого десантного корабля "Ямал" при столкновении с иностранным судном в конце 2017 года.
Об этом во вторник, 10 июля, рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, передает Центральный Военно-Морской Портал.
"Специалисты завода успешно решили все технические проблемы, связанные с ремонтом верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава", – пояснил собеседник агентства.
По его словам, сейчас 13-й СРЗ выполняет на "Ямале" плановые работы по текущему ремонту узлов и механизмов.
Столкновение сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне и БДК "Ямал" произошло в Эгейском море 30 декабря 2017 года.
В результате происшествия никто не пострадал.
Для ремонта нижней части корпуса корабль отбуксировали на Севастопольский морской завод, а поврежденную надстройку планировали восстановить на заводе "Залив" в Керчи.
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