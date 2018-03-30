Повреждения БДК "Ямал" после столкновения с сухогрузом устранили на судостроительных заводах в оккупированном Крыму

20:49 11.07.2018 0 комментариев Крым

13-й судоремонтный завод Черноморского флота справился с устранением повреждений, полученных надстройкой большого десантного корабля "Ямал" при столкновении с иностранным судном в конце 2017 года.

Об этом во вторник, 10 июля, рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, передает Центральный Военно-Морской Портал.

"Специалисты завода успешно решили все технические проблемы, связанные с ремонтом верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава", – пояснил собеседник агентства. 

По его словам, сейчас 13-й СРЗ выполняет на "Ямале" плановые работы по текущему ремонту узлов и механизмов. 

Столкновение сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне и БДК "Ямал" произошло в Эгейском море 30 декабря 2017 года.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для ремонта нижней части корпуса корабль отбуксировали на Севастопольский морской завод, а поврежденную надстройку планировали восстановить на заводе "Залив" в Керчи.



Ещё на эту тему:

09:18 03.07.2018
Завод "Залив" в оккупированной Керчи достроил первый из шести кораблей для патрулирования в Черном и Азовском морях / Фото
15:11 01.06.2018
На заводе «Море» в оккупированной Феодосии построен первый катер типа «Сарган» для Росгвардии / Фото
08:26 24.05.2018
Феодосийский завод «Море» оккупанты акционируют и передадут «Ростеху»
00:36 21.04.2018
Керченский завод «Залив» еще не заключил контракт на ремонт поврежденного БДК «Ямал»
09:42 19.04.2018
Керчь может стать одной из главных ремонтных площадок ВМФ России
13:33 30.03.2018
Руководство «Южного Севастополя»: оккупанты причиняют многомиллионные убытки судоремонтному заводу
03:32 29.03.2018
«Комету» спустили на воду в оккупированном Севастополе перед ходовыми испытаниями
13:47 15.03.2018
Судостроительный завод «Южный Севастополь» отдадут российскому «Вымпелу»
12:46 16.02.2018
Судоремонтников «Южного Севастополя» трудоустроят в «Севморпорту»
12:24 19.01.2018
Импортозамещением спасательных шлюпок для российского флота займется завод «Море»
18:37 15.01.2018
Финская Wärtsilä отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи «Залив» из-за санкций
10:37 04.01.2018
В Севастополе по 3D-модели разрабатывают научное судно «Пионер-М» / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
10:42 10.07.2018
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику
Все новости страны
Армения Армения
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
12:30 10.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
Все новости страны
Греция Греция
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
10:18 12.07.2018
Археологи нашли в Греции самую древнюю запись "Одиссеи" Гомера
18:34 11.07.2018
Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов
11:32 11.07.2018
Греция обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылает дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
18:33 09.07.2018
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
14:01 09.07.2018
Делегация Грузии посетит с визитом Соединенное Королевство
Все новости страны
Молдова Молдова
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
09:24 12.07.2018
Арестованная по делу о шпионаже член правления "Интер РАО" Цуркан обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой
17:50 11.07.2018
Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
10:38 11.07.2018
ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
16:09 12.07.2018
США повторно предупреждают о санкциях против компаний, инвестирующих в Северный поток-2
08:30 12.07.2018
Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
21:16 11.07.2018
Лидеры НАТО согласовали план "Четыре тридцатки": новые батальоны, эскадрильи и корабли
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
09:48 11.07.2018
Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии
18:20 10.07.2018
В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка
11:36 10.07.2018
Парламент Румынии одобрил проект закона об оффшорных нефтяных периметрах
Все новости страны
Турция Турция
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
08:47 09.07.2018
Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
Все новости страны
Украина Украина
17:30 12.07.2018
Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго
17:03 12.07.2018
На Херсонской набережной пришвартовалось реконструированное литовское судно XVIII века «Витовт Великий» / Видео
16:36 12.07.2018
Крымский политзаключенный: буду голодать, пока не освободят 70 политзаключенных
16:15 12.07.2018
Политзаключенный рассказал как проходит «медосвидетельствования» в Ростовском СИЗО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс