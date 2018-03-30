13-й судоремонтный завод Черноморского флота справился с устранением повреждений, полученных надстройкой большого десантного корабля "Ямал" при столкновении с иностранным судном в конце 2017 года.

Об этом во вторник, 10 июля, рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, передает Центральный Военно-Морской Портал.

"Специалисты завода успешно решили все технические проблемы, связанные с ремонтом верхней надстройки, выполненной из алюминий-магниевого сплава", – пояснил собеседник агентства.



По его словам, сейчас 13-й СРЗ выполняет на "Ямале" плановые работы по текущему ремонту узлов и механизмов.



Столкновение сухогруза "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне и БДК "Ямал" произошло в Эгейском море 30 декабря 2017 года.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для ремонта нижней части корпуса корабль отбуксировали на Севастопольский морской завод, а поврежденную надстройку планировали восстановить на заводе "Залив" в Керчи.